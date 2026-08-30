Negativlauf von Trio verlängert, ATSV-Debütsieg

Neo-Torfabrik im Hoch, SAK ernüchtert

Im Spätspiel hatte Anif, das unter Trainerneuzugang Lukas Schubert zu ungewohnter offensiver Hochform aufläuft, mit dem SAK wenig Mühe – 2:0. Sebastian Reisinger traf nach Ecke per Kopf (12.), Hödl verwertete in bewährter Knipser-Manier nach Sadeqi-Ballverlust und schnellem Ball in die Tiefe (37.). „Wir haben eigentlich keinen Torschuss zugelassen“, war Anif-Sportchef Daniel Goldmann happy. Anders SAK-Obmann Walter Larionows: „Das war ein enttäuschender Auftritt. Das ist in jeder Hinsicht zu wenig, um Punkte mitnehmen zu können. Auch wenn wir gerade offensiv viele Ausfälle haben, darf das keine Ausrede sein.“ Schließlich wollte auch der Stadtklub, wo im Sommer Trainer Heimo Pfeifenberger von Eugendorf gekommen war, einen Platz unter den besten Fünf in Angriff nehmen.