3704 Hunde wollen zu den Schönsten gehören

Im Salzburger Messezentrum rittern Vierbeiner und deren Besitzer in zahlreichen Kategorien um drei Schönheitstitel. Diese werden von einer Jury nach strengen Kriterien vergeben. Bei den Teilnehmern, die aus 20 Nationen stammen, gab es heuer einen neuen Rekord!
Bürsten, streicheln, Leckerlis, klare Kommandos und sanfte Worte – die Besucher der Internationalen Hundeausstellung wissen genau, worauf es bei ihren geliebten Vierbeinern ankommt. Der ruhige Eindruck täuscht nicht: „Die Menschen sind zufrieden, die Hunde scheinen es ebenfalls zu sein. Bis jetzt läuft alles reibungslos“, freut sich Mitorganisatorin Carola Kozma.
Sagenhafte 3704 Hunde wurden für die Veranstaltung im Messezentrum gemeldet – ein neuer Rekord. Die Teilnehmer stammen aus mehr als 20 Nationen und rittern um drei Schönheitstitel, die eine Jury in mehreren Klassen vergibt.
Anita Hecht ist mit ihrer Tochter Viktoria (14) und ihrem Barbet „Lilou“ aus Wien angereist. Die Hitze habe es heuer etwas schwierig gemacht, die Haare des Vierbeiners lang zu halten, erzählt die Mutter: „Aber wir haben uns gut gekümmert.“
Für ihre Tochter ist es der erste Hund. Sie will Tierärztin werden und war sogar bei der Geburt ihres Lieblings vor zwei Jahren dabei. „,Lilou‘ hat Zuchtpotential und die Züchterin hat uns gebeten, sie auszustellen“, verrät Viktoria.
Früh angefangen hat die Italienerin Vivien Persico. Sie ist seit dem zarten Alter von sechs Jahren Hundetrainerin. In Salzburg tritt sie mit „Aghata“ an – ihrem Afghanischen Windhund.
Nur zu Besuch ist Laura Draeger mit ihrem „Goose“, benannt nach einer Rolle in ihrem Lieblingsfilm „Top Gun“. Der Australian Shepherd ist sechs Monate alt und noch etwas aufgeregt. „Für mich ist er natürlich der Schönste – aber das ist ja eh klar“, schmunzelt die Münchnerin.
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