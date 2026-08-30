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Teils lange Anreise

100 Musiker spielen bei Treffen gemeinsame Polka

Salzburg
30.08.2026 12:00
Lisa (7) und Anton (10) aus Bayern und Julia (10) aus Tamsweg sind die jüngsten Musiker.
Lisa (7) und Anton (10) aus Bayern und Julia (10) aus Tamsweg sind die jüngsten Musiker.(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Das Harmonikatreffen in St. Michael ist größer denn je und auch die Unterstützung aus der Wirtschaft und durch die Gemeinde wächst stetig weiter. Neben dem großen Auftritt gab es Musik auch auf der Alm auf 1900 Metern Seehöhe.

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„Das ist das Coolste das ich je erlebt habe“, diese Rückmeldung geht Erwin Bayr unter die Haut. Der Lungauer lud am Wochenende zum internationalen Harmonikatreffen nach St. Michael. Knapp 100 begeisterte Musiker reisten an. Einige nahmen dafür mehr als 1000 Kilometer bei der Anreise in Kauf. „Wir haben Teilnehmer aus acht Nationen – das reicht bis nach Belgien und in die Niederlande“, erzählt der Organisator.

Günther aus Steyr und Julie aus Pöllau sind bereits zum dritten Mal beim Treffen dabei.
Günther aus Steyr und Julie aus Pöllau sind bereits zum dritten Mal beim Treffen dabei.(Bild: Roland Holitzky)

Die Idee zu einem Treffen kam ihm vor etwas mehr als drei Jahren. „Ich habe das in kleinerem Rahmen veranstaltet und dann über soziale Medien unglaublich viele positive Reaktionen bekommen. Also habe ich das Treffen größer aufgezogen.“

Im dritten Jahr ist heuer nicht nur die Veranstaltung selbst gewachsen, sondern auch die Unterstützung im Ort. „Es stehen alle dahinter, von der Wirtschaft über die Gemeinde bis zu den Vereinen“, freut sich Bayr.

Harmonikalehrer schrieb eigenes Musikstück 
Seine Frau Michaela und seine Zwillingstöchter Lisa-Marie und Leonie spielen selbst begeistert mit. Dabei ist es gar nicht so einfach, ein Stück für 100 Spieler zu finden. „Harmonikalehrer Günther Pacher hat dafür den Alten Jäger und die Ennstalpolka umgeschrieben und eine Weltrekordpolka komponiert“, so Bayr. Er selbst beherrscht die Harmonika übrigens nicht.

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