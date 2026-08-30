100 Musiker spielen bei Treffen gemeinsame Polka

Das Harmonikatreffen in St. Michael ist größer denn je und auch die Unterstützung aus der Wirtschaft und durch die Gemeinde wächst stetig weiter. Neben dem großen Auftritt gab es Musik auch auf der Alm auf 1900 Metern Seehöhe.
„Das ist das Coolste das ich je erlebt habe“, diese Rückmeldung geht Erwin Bayr unter die Haut. Der Lungauer lud am Wochenende zum internationalen Harmonikatreffen nach St. Michael. Knapp 100 begeisterte Musiker reisten an. Einige nahmen dafür mehr als 1000 Kilometer bei der Anreise in Kauf. „Wir haben Teilnehmer aus acht Nationen – das reicht bis nach Belgien und in die Niederlande“, erzählt der Organisator.
Die Idee zu einem Treffen kam ihm vor etwas mehr als drei Jahren. „Ich habe das in kleinerem Rahmen veranstaltet und dann über soziale Medien unglaublich viele positive Reaktionen bekommen. Also habe ich das Treffen größer aufgezogen.“
Im dritten Jahr ist heuer nicht nur die Veranstaltung selbst gewachsen, sondern auch die Unterstützung im Ort. „Es stehen alle dahinter, von der Wirtschaft über die Gemeinde bis zu den Vereinen“, freut sich Bayr.
Harmonikalehrer schrieb eigenes Musikstück
Seine Frau Michaela und seine Zwillingstöchter Lisa-Marie und Leonie spielen selbst begeistert mit. Dabei ist es gar nicht so einfach, ein Stück für 100 Spieler zu finden. „Harmonikalehrer Günther Pacher hat dafür den Alten Jäger und die Ennstalpolka umgeschrieben und eine Weltrekordpolka komponiert“, so Bayr. Er selbst beherrscht die Harmonika übrigens nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.