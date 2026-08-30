100 Musiker spielen bei Treffen gemeinsame Polka

„Das ist das Coolste das ich je erlebt habe“, diese Rückmeldung geht Erwin Bayr unter die Haut. Der Lungauer lud am Wochenende zum internationalen Harmonikatreffen nach St. Michael. Knapp 100 begeisterte Musiker reisten an. Einige nahmen dafür mehr als 1000 Kilometer bei der Anreise in Kauf. „Wir haben Teilnehmer aus acht Nationen – das reicht bis nach Belgien und in die Niederlande“, erzählt der Organisator.