Bergung von Flugzeug auf Montag verschoben

Genannt wurde dabei insbesondere die Anbringung von Bergungsleinen am Wrack. Dazu war bisher auch ein Tauchroboter im Einsatz. Die zweisitzige Maschine des Typs P2002JFS liegt in etwa 160 Metern Tiefe. Bei dem Absturz am Mittwoch sind zwei deutsche Staatsbürger, 19 und 24 Jahre alt, ums Leben gekommen. Ihre Leichen sind an Bord.