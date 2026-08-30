„Es ist unbezahlbar, was er für den Sport leistet“

Er selbst nahm sich dabei nie wichtig, obwohl er es als Betreuer zum Biathlon-Nationaltrainer schaffte und mitverantwortlich für den WM-Doppelsieg 2000 in Oslo durch Wolfgang Rottmann und Ludwig Gredler zeichnete. „Er war lange mein Chef“, erinnert sich Letzterer, „wobei Reini generell von Beginn meiner Biathlonzeit, also ab 1988, dabei war. Er ist wahrscheinlich heute noch der beste Handstopper“, verrät der 58-Jährige. Was den Jubilar – Grossegger feiert am Sonntag seinen 70er – immer besonders ausgezeichnet hat, ist das Engagement für den Nachwuchs. „Er hat immer am meisten getan und tut das heute noch“, sagt Gredler.