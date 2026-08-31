Zwölf Jahre warten aufs Derby hatte ein Ende

Nach dem Schlusspfiff wurde natürlich noch gehörig gefeiert. „Zwei Stunden nach dem Spiel sind immer noch 150 Leute hier und feiern gemeinsam. Das zeigt welches Verhältnis die zwei Teams zueinander haben“, sprach ten Have begeistert. „Damals in der Jugend haben die Spieler noch in Spielgemeinschaften zusammengespielt und jetzt stehen sie sich auf dem Platz gegenüber“, erklärte Wald-Teammanager Anton Wanger. Nach diesem Sieg in der fünften Runde, steht Neukirchen mit sieben Punkten auf den sechsten Platz der 1. Klasse Süd. Wald-Königsleiten hingegen rutscht auf auf den neunten Rang. Florian Dietmann