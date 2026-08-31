Zwölf Jahre warten aufs Derby hatte ein Ende

Das Fan.at Spiel der Runde zwischen Wald-Königsleiten und Neukirchen zog so ziemlich jeden Einwohner der Gegend an. Die ganze Woche lang wurde in jedem Geschäft über das Spiel in der 1. Klasse Süd geredet, welches das erste Ligaduell der beiden Mannschaften seit zwölf Jahren war. Die Vorfreude war dementsprechend groß.
Mehr als 400 Zuschauer kamen zum Oberpinzgauer Derby in das Walder Bodenstadion und wurden nicht nur fußballerisch, sondern auch kulinarisch gut versorgt. Bereits beim Aufwärmen wurden die Akteure von den Fans ordentlich empfangen. „Ich habe zu den Spielern gesagt, sie sollen sich auf der anderen Spielfeldseite warm machen. Dann haben die Fans richtig Gas gegeben“, sagte Neukirchen Co-Trainer Lennart Roelf ten Have.
Diese Stimmung motivierte die Gäste und bereits nach 14 Minuten gingen sie durch Mikai ten Have in Führung. Kurz vor der Halbzeit gelang den Neukirchnern durch Mario Meilinger sogar noch das 2:0. Nach der Halbzeitpause konnte der Gastgeber zwar den Anschlusstreffer erzielen, aber das ließ die Auswärtsmannschaft kalt. Angefeuert durch die Neukirchner „Hooligans“, welche sogar mit Bengalos ihre Mannschaft anfeuerten, konnte man den 4:1-Sieg schließlich fixieren.
Nach dem Schlusspfiff wurde natürlich noch gehörig gefeiert. „Zwei Stunden nach dem Spiel sind immer noch 150 Leute hier und feiern gemeinsam. Das zeigt welches Verhältnis die zwei Teams zueinander haben“, sprach ten Have begeistert. „Damals in der Jugend haben die Spieler noch in Spielgemeinschaften zusammengespielt und jetzt stehen sie sich auf dem Platz gegenüber“, erklärte Wald-Teammanager Anton Wanger. Nach diesem Sieg in der fünften Runde, steht Neukirchen mit sieben Punkten auf den sechsten Platz der 1. Klasse Süd. Wald-Königsleiten hingegen rutscht auf auf den neunten Rang. Florian Dietmann
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