Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Zwölf Jahre warten aufs Derby hatte ein Ende

Salzburg: Sport-Nachrichten
31.08.2026 05:00
Das erste Revierduell seit 2014 lockte in Wald über 400 Schaulustige an
Das erste Revierduell seit 2014 lockte in Wald über 400 Schaulustige an(Bild: zVg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Fan.at Spiel der Runde zwischen Wald-Königsleiten und Neukirchen zog so ziemlich jeden Einwohner der Gegend an. Die ganze Woche lang wurde in jedem Geschäft über das Spiel in der 1. Klasse Süd geredet, welches das erste Ligaduell der beiden Mannschaften seit zwölf Jahren war. Die Vorfreude war dementsprechend groß.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mehr als 400 Zuschauer kamen zum Oberpinzgauer Derby in das Walder Bodenstadion und wurden nicht nur fußballerisch, sondern auch kulinarisch gut versorgt. Bereits beim Aufwärmen wurden die Akteure von den Fans ordentlich empfangen. „Ich habe zu den Spielern gesagt, sie sollen sich auf der anderen Spielfeldseite warm machen. Dann haben die Fans richtig Gas gegeben“, sagte Neukirchen Co-Trainer Lennart Roelf ten Have. 

So sehen Derby-Sieger im Oberpinzgau aus – Neukirchen nach dem Sieg in Wald
So sehen Derby-Sieger im Oberpinzgau aus – Neukirchen nach dem Sieg in Wald(Bild: USC Neukirchen Facebook)

Diese Stimmung motivierte die Gäste und bereits nach 14 Minuten gingen sie durch Mikai ten Have in Führung. Kurz vor der Halbzeit gelang den Neukirchnern durch Mario Meilinger sogar noch das 2:0. Nach der Halbzeitpause konnte der Gastgeber zwar den Anschlusstreffer erzielen, aber das ließ die Auswärtsmannschaft kalt. Angefeuert durch die Neukirchner „Hooligans“, welche sogar mit Bengalos ihre Mannschaft anfeuerten, konnte man den 4:1-Sieg schließlich fixieren. 

Lesen Sie auch:
Raphael Baier und Berndorf fügten Primus Bramberg die erste Schlappe zu
Salzburger Liga
Riesentöter Berndorf schlug wieder zu – 5:1!
28.08.2026
Salzburger Liga
Unheimliche Heimserie des Neulings geht weiter
29.08.2026
Ex-Seekirchen-Coach:
„Gedanke an Rücktritt spukte länger im Kopf herum“
27.08.2026

Nach dem Schlusspfiff wurde natürlich noch gehörig gefeiert. „Zwei Stunden nach dem Spiel sind immer noch 150 Leute hier und feiern gemeinsam. Das zeigt welches Verhältnis die zwei Teams zueinander haben“, sprach ten Have begeistert. „Damals in der Jugend haben die Spieler noch in Spielgemeinschaften zusammengespielt und jetzt stehen sie sich auf dem Platz gegenüber“, erklärte Wald-Teammanager Anton Wanger. Nach diesem Sieg in der fünften Runde, steht Neukirchen mit sieben Punkten auf den sechsten Platz der 1. Klasse Süd. Wald-Königsleiten hingegen rutscht auf auf den neunten Rang. Florian Dietmann

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
31.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
160.732 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
131.269 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
102.372 mal gelesen
Ralf Schumacher
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2772 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1496 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1372 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Zwölf Jahre warten aufs Derby hatte ein Ende
„Bullen“ unersättlich
Salzburg schießt Wiener Austria ans Tabellenende
Salzburger Liga
Negativlauf von Trio verlängert, ATSV-Debütsieg
„Füße nicht gespürt“
Kicker geht es nach bangen Momenten wieder besser
Ironman
Kaindl und Perterer stürmen in Zell aufs Stockerl

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf