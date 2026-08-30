Sommer in Bad Gastein war so warm wie noch nie

Neben einzelnen Rekordtagen, die besonders ins Auge stachen, gab es im heurigen Sommer auch bei der Mitteltemperatur neue Rekorde. Diese lag 2026 etwa in Bad Gastein bei 18,5 Grad – und war damit wärmer denn je. Gemessen wird an dieser Station bereits seit 1935.
Dabei sollte man sich von dieser vermeintlich niedrigen Zahl nicht täuschen lassen. Denn hier sind auch die Nächte bereits inkludiert. Wenn die Temperatur gar nicht unter 20 Grad fällt, ist von sogenannten Tropennächten die Rede. Auch diese kamen heuer besonders häufig vor.
An 75 Prozent der Stationen war es zu warm
Bei der Mitteltemperatur wurden 2026 österreichweit gleich 185 Rekorde gebrochen – bei insgesamt 246 ausgewerteten Stationen. Damit war es an drei von vier Stationen wärmer denn je.
Erschreckende Ergebnisse brachte auch die Auswertung der Niederschläge an insgesamt 248 ausgewerteten Stationen. 49 davon registrierten den trockensten Sommer der Messgeschichte. Alleine im Bundesland Salzburg waren hier drei Stationen betroffen.
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