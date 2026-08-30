Großübung: 230 Floriani bei Waldbrand im Einsatz

Für die Übung wurde Alarmstufe 4 ausgelöst, weshalb zusätzliche Feuerwehrkräfte und ein Hubschrauber des Innenministeriums zur Unterstützung angefordert wurden. Geübt wurden Material- und Personentransporte sowie die Kerosinversorgung. Weiters wurden eine über zwei Kilometer lange Relais-Leitung mit mehreren Pumpen vom Staubecken der Salzburg AG bis zum Brand gelegt und ein Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen über Forstwege eingerichtet.