Bahnhof-Gewalttäter drohen bis zu 15 Jahre Haft

Einerseits handelte es sich um einen von der Polizei in Karlsruhe gesuchten Polen (37), der Mitte April verhaftet und wegen der mutmaßlichen Tötung eines Obdachlosen ausgeliefert wurde. Andererseits klickten die Handschellen für einen Nordmazedonier (36), der Ende Mai in den Bahnhofshallen aufgrund eines Haftbefehls aus Köln geschnappt wurde. Er soll mit Komplizen in der deutschen Millionen-Stadt einen 93-Jährigen zu Hause überfallen, gefoltert und getötet haben, heißt es in Medienberichten.