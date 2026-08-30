Garagenbrand zerstörte gleich mehrere Fahrzeuge

Nur das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte wohl Schlimmeres. Am Sonntagabend stand in Annaberg in Salzburg eine landwirtschaftliche genutzte Garage in Vollbrand. Menschen oder Tiere wurden dabei nicht verletzt. Auch das „Brand aus“ konnte dank eines Flusses in der Nähe schnell gegeben werden.
„Der Einsatz ist sehr positiv verlaufen und schnell über die Bühne gegangen“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg auf „Krone“-Anfrage. Alarmiert wurden die Floriani um 16.33 Uhr zu einem Brand der Alarmstufe zwei im Annaberger Ortsteil Hefenscher.
Beim Eintreffen der Feuerwehr standen gleich mehrere Fahrzeuge in Vollbrand. Glücklicherweise konnte die Wasserversorgung durch die Lammer, die neben dem betroffenen Objekt fließt, sofort hergestellt werden.
Dadurch war der Brand bereits um 17.07 Uhr unter Kontrolle. Um 17.17 Uhr erfolgte das „Brand aus“. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg auch der Löschzug Lungötz und die Freiwillige Feuerwehr St. Martin.
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