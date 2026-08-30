Schredder und Drucker lösten Feuer in Hallein aus

Die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Hallein war zunächst zu einem Brandmeldealarm bei einem Industriebetrieb gerufen worden. Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter eine starke Rauchentwicklung fest und ließ sofort einen zweiten Alarm auslösen. Zusätzlich wurde der Löschzug Bad Dürrnberg nachalarmiert.