Schredder und Drucker lösten Feuer in Hallein aus

Ein Brandmeldealarm führte die Feuerwehr Hallein Sonntagfrüh zum Industriebetrieb Bosch in Rif in Salzburg. In der stark verrauchten Maschinenhalle standen ein Papierschredder und ein Drucker in Brand. 46 Feuerwehrkräfte verhinderten die Ausbreitung.
Die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Hallein war zunächst zu einem Brandmeldealarm bei einem Industriebetrieb gerufen worden. Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter eine starke Rauchentwicklung fest und ließ sofort einen zweiten Alarm auslösen. Zusätzlich wurde der Löschzug Bad Dürrnberg nachalarmiert.
Atemschutztrupps gingen von zwei Seiten mit C-Hohlstrahlrohren in die Halle des Industriegiganten vor. In der Mitte der Maschinenhalle entdeckten sie den Brandherd: Ein Papierschredder und ein Drucker standen in Flammen.
Das Feuer konnte rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Danach entfernten die Einsatzkräfte das Brandgut und belüfteten die Halle mit mehreren Drucklüftern. Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.
Die Feuerwehr Hallein war mit 28 Kräften und acht Fahrzeugen im Einsatz, Bad Dürrnberg mit 18 Kräften und zwei Fahrzeugen.
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