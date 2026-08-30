Red Bull Salzburg gegen Austria Wien 19 Uhr LIVE

Fünfte Runde in Österreichs Bundesliga: Red Bull Salzburg empfängt die Austria. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die „Bullen“ und die „Veilchen“ waren jeweils am Donnerstag im Europacup-Einsatz, allerdings verbuchten nur die Salzburger ein Erfolgserlebnis. Nicht nur deswegen, auch Tabellenstand und Heimvorteil weisen das Team von Danny Röhl als klaren Favoriten aus. „Uns erwartet eine Mannschaft, die mit Höhen und Tiefen die Saison begonnen hat, die ihre Abläufe drinnen und vorne im Angriff Tempo hat und das Spiel in die letzte Linie suchen wird“, sagte Röhl. „Ich erwarte von uns, dass wir das Spiel wieder dominieren, gute Lösungen finden und den nächsten Schritt auch in der Liga machen.“
Für Haris Tabakovic und Abubakr Barry geht es gegen ihren Wiener Ex-Club. „Ich würde schon sagen, dass es nicht unbedingt ein normales Spiel ist, ich hatte dort eine tolle Zeit, viele Freunde gewonnen. Es ist aber drei Jahre her, es hat sich sehr viel geändert. Ich freue mich echt auf dieses Spiel, wie man so schön sagt: Vor dem Spiel sind wir noch Freunde, sobald es losgeht, geht es nur noch um drei Punkte“, erklärte Tabakovic.
Die Austria hat in der Meisterschaft mit drei Punkten aus drei Spielen Aufholbedarf, gegen die Salzburger hängen aber die Trauben für die Violetten naturgemäß sehr hoch. In den vergangenen 27 Duellen gab es nur einen Sieg. Dieser gelang in diesem Februar in Wals-Siezenheim. „Salzburg ist nach wie vor der Verein mit den meisten Möglichkeiten in Österreich“, erinnerte Trainer Stephan Helm und sprach von einem Highlightspiel. „Da können sich alle sicher sein, dass jeder darauf brennt und eine leidenschaftliche Leistung auf dem Platz zeigen möchte. Wir fahren voller Tatendrang nach Salzburg“, so Helm. Erneut fehlen wird Innenverteidiger Ibrahim Buhari (Mittelhandbruch), sein Abwehrkollege Jonas Feddersen (Infekt) ist fraglich.
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