Red Bull Salzburg gegen Austria Wien 19 Uhr LIVE

Die Austria hat in der Meisterschaft mit drei Punkten aus drei Spielen Aufholbedarf, gegen die Salzburger hängen aber die Trauben für die Violetten naturgemäß sehr hoch. In den vergangenen 27 Duellen gab es nur einen Sieg. Dieser gelang in diesem Februar in Wals-Siezenheim. „Salzburg ist nach wie vor der Verein mit den meisten Möglichkeiten in Österreich“, erinnerte Trainer Stephan Helm und sprach von einem Highlightspiel. „Da können sich alle sicher sein, dass jeder darauf brennt und eine leidenschaftliche Leistung auf dem Platz zeigen möchte. Wir fahren voller Tatendrang nach Salzburg“, so Helm. Erneut fehlen wird Innenverteidiger Ibrahim Buhari (Mittelhandbruch), sein Abwehrkollege Jonas Feddersen (Infekt) ist fraglich.