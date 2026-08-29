Unheimliche Heimserie des Neulings geht weiter

Hattrick in 18 Minuten

Einen fast unfassbaren Lauf weisen die Seekirchen Juniors vor, die zweimal in Folge aufgestiegen sind. Seit der Niederlage am 9. August des Vorjahres gegen den ATSV sind die Wallerseer daheim unbesiegt. Das bestätigte sich beim 5:0 gegen Sorgenkind Schwarzach. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie direkter spielen müssen“, schilderte Trainer Patrick Schöberl. So wurde aus einer 1:0-Führung ein 5:0-Sieg, weil Pagitsch ein Hattrick binnen 18 Minuten gelang. „Bitter, weil wir Chancen auf den Ausgleich hatten. Der Sieg ist verdient, aber zu hoch“, meinte Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher.