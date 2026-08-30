Kicker geht es nach bangen Momenten wieder besser

Spezialist soll Vorfall aufklären

Mit der Rettung ging es für ihn ins Krankenhaus, wo er schließlich etwas aufatmen konnte. Im Spital wurde ein Hexenschuss und ein eingeklemmter Nerv festgestellt. Am späten Abend konnte Ruf das Krankenhaus auf Krücken wieder verlassen und spürte im Verlauf des Sonntags schon eine leichte Besserung. „Ich werde es aber noch bei einem Spezialisten abklären lassen“, sagte Ruf, der zuvor noch nie Probleme mit seinem Rücken hatte.