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„Füße nicht gespürt“

Kicker geht es nach bangen Momenten wieder besser

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.08.2026 20:02
Fabian Ruf vom SV Wals-Grünau musste am Samstag ins Krankenhaus.
Fabian Ruf vom SV Wals-Grünau musste am Samstag ins Krankenhaus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Eine unangenehme Erfahrung machte Wals-Grünaus Fußballspieler Fabian Ruf beim Heimsieg gegen den FC Pinzgau. Der 26-Jährige sackte aufgrund großer Rückenprobleme plötzlich zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort folgte eine Diagnose, die den Rechtsverteidiger etwas aufatmen ließ. 

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Bange Momente erlebte Fabian Ruf von Wals-Grünau, Tabellenzweiter der Regionalliga, am Samstag. Als er den Ball aufheben wollte, um einen Einwurf auszuführen, schoss es ihm stark im Rücken ein. Der Kicker sackte zusammen. „Ich habe meine Füße für ein paar Sekunden nicht gespürt“, sprach der 26-Jährige über seine äußerst unangenehme Erfahrung.

Spezialist soll Vorfall aufklären
Mit der Rettung ging es für ihn ins Krankenhaus, wo er schließlich etwas aufatmen konnte. Im Spital wurde ein Hexenschuss und ein eingeklemmter Nerv festgestellt. Am späten Abend konnte Ruf das Krankenhaus auf Krücken wieder verlassen und spürte im Verlauf des Sonntags schon eine leichte Besserung. „Ich werde es aber noch bei einem Spezialisten abklären lassen“, sagte Ruf, der zuvor noch nie Probleme mit seinem Rücken hatte.

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Hoffnung auf baldiges Comeback
Grünau muss damit vorerst auf einen wichtigen Spieler verzichten. Denn wie lange Ruf ausfällt, ist noch unklar. „Ich hoffe natürlich, dass ich so bald wie möglich wieder am Platz stehen kann“, hat der Eigenbauspieler sein Comeback auf dem Rasen schon wieder im Kopf. Dann hoffentlich mit deutlich schöneren Momenten. 

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