Passagierdaten von Flughafenbetreiber abgegriffen

Bei einem Cyberangriff auf den Betreiber mehrerer wichtiger britischer Flughäfen sind die Daten von Millionen Menschen abgegriffen worden. Kunden wurden aufgerufen, wachsam zu sein bei verdächtigen Nachrichten, E-Mails oder Anrufen.
Wie die Manchester Airports Group mitteile, erlangten „unautorisierte Dritte“ Zugang zu Buchungsdaten von Parkplätzen, Lounge und Fast-Track-Optionen der Flughäfen London Stansted, Manchester und East Midlands. Abgegriffen wurden demnach E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Nummernschilder und Postleitzahlen.
Bezahldaten seien nicht darunter gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Auch der Betrieb der Flughäfen sei nicht beeinträchtigt. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge sollen 8,7 Millionen Kunden von dem Cyberangriff betroffen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.