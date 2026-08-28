Strafverfahren gegen Polizei und Jugendwohlfahrt

„Sie leben von der Lüge.“ Es sind harte Worte, die Alexandra Kennedy vom Kinderschutzverein LUCA ausspricht. Aber sie hat diese Worte bewusst gewählt. Jene Vize-Obfrau, die nach dem Tod des damals 17 Monate alten Kindes Luca für Gerechtigkeit und nicht gegen Jugendämter im Allgemeinen kämpft („Sie retten auch Leben“), schaltet sich jetzt in die Causa „Koks-Baby James“ ein. Sie spricht davon, dass eine Handvoll Beamte „den richtigen Job machen und auf das Kindeswohl schauen“, der Rest jedoch „agiert, wie er will. Mit Lügen.“ Daher erstattete sie im Namen des Vereines vor zwei Jahren Anzeige wegen Korruptionsverdacht gegen alle heimischen Jugendämter.