Bodybuilder (18) räumt bei erstem Profiauftritt ab

Vor vier Jahren noch ein pummeliger Teenager mit mehr als 100 Kilogramm, feiert der 18-jährige Richard Jaritz aus Neunkirchen (NÖ) letztes Wochenende seine ersten Erfolge im Bodybuilding. Dabei heimste er gleich drei Medaillen ein.
Bei der NPC Austrian Oak, bei der strengste Dopingkontrollen durchgeführt werden, hatte der 18-Jährige kürzlich seinen ersten professionellen Auftritt – und siegte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo. In zwei Juniorenklassen wurde er jeweils Zweiter.
Emotionaler Auftritt – „alle waren da“
Besonders emotional wurde sein Debüt, als er plötzlich seine ganze Familie und Freunde im Publikum entdeckte. „Ich wusste gar nicht, dass alle da waren. Ich musste lachen und konnte mich gar nicht aufs Posen konzentrieren.“
Seit März bereitet sich Jaritz auf die Wettkämpfe vor. Auch die markante Bühnenbräune gehört dazu und war für ihn eine komplett neue Erfahrung: „Bereits einen Tag vorher trug mir mein Coach die Farbe mit einem Roller auf – das Ganze hat vier Stunden gedauert.“ Und: „Für die weiteren Schichten musste dann meine Mama zu Hause herhalten“, erzählt er lachend.
Striktes Training – trotz Maturareise
Bald steht der nächste Wettkampf vor der Tür. „Ich mache das, weil ich Spaß daran habe. Geld ist für mich dabei kein Antrieb“, so der smarte Teenager, der erst heuer an der HTL Mödling maturierte und nach seinem Zivildienst im Bereich Bautechnik studieren möchte. Wie passte da die Maturareise, die auf Ibiza stattfand, in seinen Trainingsplan? „Ich habe viel Fisch und Kartoffeln gegessen und mir auch gelegentlich ein Eis gegönnt“, verrät er. Und auf Alkohol verzichtet er sowieso schon seit Langem.
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