Bodybuilder (18) räumt bei erstem Profiauftritt ab

Striktes Training – trotz Maturareise

Bald steht der nächste Wettkampf vor der Tür. „Ich mache das, weil ich Spaß daran habe. Geld ist für mich dabei kein Antrieb“, so der smarte Teenager, der erst heuer an der HTL Mödling maturierte und nach seinem Zivildienst im Bereich Bautechnik studieren möchte. Wie passte da die Maturareise, die auf Ibiza stattfand, in seinen Trainingsplan? „Ich habe viel Fisch und Kartoffeln gegessen und mir auch gelegentlich ein Eis gegönnt“, verrät er. Und auf Alkohol verzichtet er sowieso schon seit Langem.