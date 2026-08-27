Nepal-Drama: Jetzt wächst die Angst vor Welle zwei

Klimawandel erhöht das Risiko

Wissenschaftler sehen die Erderwärmung als wichtigen Faktor für die zunehmenden Gefahren im Himalaya. Der Gletscherverlust in der Hindu-Kush-Himalaya-Region hat sich seit 2000 verdoppelt. Wouter Buytaert vom Imperial College London bezeichnete die Katastrophe als „genau die Art von Ereignis, die durch den Klimawandel ausgelöst wird“. Gleichzeitig sei es noch zu früh, einen direkten Zusammenhang mit dem konkreten Gletscherbruch herzustellen.