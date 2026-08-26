Jugendamt holt Baby: Gänsehaut-Video zeigt Drama

Keiner weiß, wo sich das Kind befindet

Die Behörde reagierte „zum Wohle des Kindes“. Kathi und James wurden in ein Mutter-Kind-Heim nach Ansfelden (OÖ) gebracht. Kurz darauf entschied eine Richterin – aufgrund eines negativen Drogen-Haartestes und gewissen Argumenten der Jugendwohlfahrt (Haarefärben verfälscht Drogentests), dass der Bub mit der Mama wieder zum Kindesvater und den Großeltern ins Haus kommen muss. Jetzt ist das Baby weg. „Ohne jegliche Begründung“, sagen die Anwälte Elisabeth Thaler und Manfred Arbacher-Stöger. Niemand weiß, wo sich das Kind befindet. SPÖ-Soziallandesrätin Eva Prischl putzt sich ab – kein Kommentar, es geht hier um Kindeswohl.