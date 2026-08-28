Frische Derbys und Torjäger: Topspiele im Fokus

FC Schwoich – SV Kirchbichl (Samstag, 18:00 Uhr, Plövenarena Schwoich).

Im Tiroler Unterland kommt es ebenfalls zu einem Derby in der 1. Landesliga Ost. Dort empfängt der FC Schwoich den nur sieben Autominuten entfernten SV Kirchbichl. Das letzte Duell der beiden Teams liegt noch gar nicht lange zurück: Anfang August trafen sie in der 2. Runde des Kerschdorfer Tirol-Cups in Kirchbichl aufeinander. Nach einem torlosen 0:0 setzte sich das Team von Schwoich-Trainer Roger Kühmaier im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen den ehemaligen Tirol-Ligisten durch. Während Kirchbichl bereits zwei Siege aus drei Partien einfahren konnte, wartet Schwoich noch auf die ersten drei Punkte. „Liga-Bedingt gab es das Derby gegen Schwoich noch nicht so oft aber wir sind gut drauf und wollen unser Spiel durchziehen.“, sagte Kirchbichl-Trainer Markus Holzer.

Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.