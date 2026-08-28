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Frische Derbys und Torjäger: Topspiele im Fokus

Sport
28.08.2026 07:00
WSG-Juniors-Trainer blickt nach St. Johann.
WSG-Juniors-Trainer blickt nach St. Johann.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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SK St. Johann – WSG Tirol Juniors (Freitag, 19:30 Uhr, Koasastadtion St. Johann).
In der Westliga kommt es beim Duell zwischen St. Johann und den WSG Tirol Juniors zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger aus der Regionalliga Tirol. „Gefühlt haben wir bisher gegen keinen öfter gespielt als gegen St. Johann“, lachte Juniors-Trainer Manuel Ludwiger. „Es sind vor allem Kipp-Partien, die schnell in eine andere Richtung gehen können. Und jetzt haben sie noch einen Torjäger mehr“, weist Ludwiger hin.
Gemeint ist der ehemalige tunesische Nachwuchsteamspieler Chedi Afifeh, der nach vier Partien bereits bei vier Treffern hält.
„Chedi wurde in Belgien ausgebildet und hat eine Top-Einstellung. Sein Vater war Profi in Tunesien und das möchte er auch schaffen“, erklärt St. Johanns Sportlicher Leiter Alfred Neuner.

FC Vils – SV Reutte (Freitag, 19:00 Uhr, Sportplatz Vils).
In der 1. Landesliga West steigt an diesem Wochenende das große Außerferner-Derby zwischen dem FC Vils und dem SV Reutte. In den letzten fünf Partien kamen insgesamt rund 4.000 Zuschauer zu diesem Duell. Auch beim letzten Derby im Juni 2026 pilgerten rund 1.000 Zuschauer nach Vils. Das entspricht rund zwei Dritteln der Einwohner der kleinen Stadt an der Grenze zu Deutschland. Sportlich gingen drei der vergangenen fünf Duelle an Reutte, zwei endeten unentschieden.
Vils erwischte mit vier Punkten aus drei Partien aber den besseren Start in die Liga als Reutte mit drei Zählern. „Wir müssen uns erst noch ein bisschen finden, wir haben viele neue junge Spieler dazu bekommen“, sagt Reuttes Sportlicher Leiter Dirk Handtrack.

FC Schwoich – SV Kirchbichl (Samstag, 18:00 Uhr, Plövenarena Schwoich).
Im Tiroler Unterland kommt es ebenfalls zu einem Derby in der 1. Landesliga Ost. Dort empfängt der FC Schwoich den nur sieben Autominuten entfernten SV Kirchbichl. Das letzte Duell der beiden Teams liegt noch gar nicht lange zurück: Anfang August trafen sie in der 2. Runde des Kerschdorfer Tirol-Cups in Kirchbichl aufeinander. Nach einem torlosen 0:0 setzte sich das Team von Schwoich-Trainer Roger Kühmaier im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen den ehemaligen Tirol-Ligisten durch. Während Kirchbichl bereits zwei Siege aus drei Partien einfahren konnte, wartet Schwoich noch auf die ersten drei Punkte. „Liga-Bedingt gab es das Derby gegen Schwoich noch nicht so oft aber wir sind gut drauf und wollen unser Spiel durchziehen.“, sagte Kirchbichl-Trainer Markus Holzer.
Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.

FC Tarrenz – SU Ruppen (Sonntag, 17:00 Uhr, Sportplatz Tarrenz).
Nicht nur ein Derby, sondern auch ein Topspiel gibt es in der 1. Gebietsliga West. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter Tarrenz mit der SU Roppen den Fünften in der Tabelle. Für die Tarrenzer gab es mit drei Siegen aus drei Spielen einen Auftakt nach Maß. Im Sommer kam es zu einem größeren Umbruch: Unter anderem fünf Spieler wechselten aus Imst nach Tarrenz, ebenso viele wurden an Nassereith abgegeben. Auch Trainer Benjamin Köll kam von der zweiten Mannschaft des SC Imst.
Auch bei Roppen gab es mehrere Zu- und Abgänge. Besonders wichtig aus Roppener Sicht war die Rückkehr von Marcel Kreuzer, der von Mieming kam. Kreuzer hält nach drei Ligaspielen bereits bei sechs Treffern.

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