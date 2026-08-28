Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Zweitliga-Wiedersehen

Kein Kniefall vor erstem Tanz mit der alten Liebe

Fußball National
28.08.2026 06:30
Patrick Enengl will dem „Herzensklub“ heute zeigen wo’s lang geht
Patrick Enengl will dem „Herzensklub“ heute zeigen wo’s lang geht(Bild: GEPA)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Keine zwei Monate sind vergangen seitdem sich Patrick Enengl im Juni von seinem „Herzensklub“ in Amstetten zur Vienna verabschiedete. Am Freitag kommt der niederösterreichische Zweitligist das erste Mal auf Besuch zu seinem Ex-Coach. Der wenig für Sentimentalitäten übrig hat, dafür genau weiß, was ihn erwartet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Mannschaft ist besonders, Amstetten wurde für mich zum Herzensklub“, verabschiedete sich Vienna-Coach Patrick Enengl noch im Mai vom niederösterreichischen Zweitligisten. Am Freitag (18.30 Uhr) kommt ihn die „alte Liebe“ erstmals auf der Hohen Warte besuchen ...

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
28.08.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
174.212 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
118.898 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
109.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
984 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Österreich
Jugendamt holt Baby: Gänsehaut-Video zeigt Drama
583 mal kommentiert
Mama Kathi und Papa Matthias wissen seit Montag nicht, wo sich ihr Kind befindet. Die Behörde ...
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Er ist ein Kärntner
Defensive Verstärkung ist beim GAK wohl im Anflug
ÖFB-Kapitän topfit
David Alaba rappt und lässt die Muskeln spielen
Sport Tv Logo
Altachs Offensivsorgen
Der „Neue“ darf nicht zum LASK, Massombo schon
Sport Tv Logo
Zweitliga-Wiedersehen
Kein Kniefall vor erstem Tanz mit der alten Liebe
Sport Tv Logo
Lothar Matthäus:
„Sind sie schlau, gibt es darauf keine Wetten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf