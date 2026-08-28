Kein Kniefall vor erstem Tanz mit der alten Liebe

Keine zwei Monate sind vergangen seitdem sich Patrick Enengl im Juni von seinem „Herzensklub“ in Amstetten zur Vienna verabschiedete. Am Freitag kommt der niederösterreichische Zweitligist das erste Mal auf Besuch zu seinem Ex-Coach. Der wenig für Sentimentalitäten übrig hat, dafür genau weiß, was ihn erwartet.
„Die Mannschaft ist besonders, Amstetten wurde für mich zum Herzensklub“, verabschiedete sich Vienna-Coach Patrick Enengl noch im Mai vom niederösterreichischen Zweitligisten. Am Freitag (18.30 Uhr) kommt ihn die „alte Liebe“ erstmals auf der Hohen Warte besuchen ...
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