Achtjähriges Mädchen rettet ihrem Papa das Leben

Zurück zu Lilly. „Ein paar Minuten später, und es wäre aus mit mir gewesen“, Josef Brunner ist das durchaus bewusst. Er kann sich bis dato nicht erklären, warum sein Körper derart auf das Hornissen-Gift reagiert hat. „Ich wurde schon öfter gestochen, ich bin Sportler. Ich laufe, fahre Rad.“ Doch an diesem Tag versagte sein Immunsystem. Blutdruck: 50/30! „Ich verdanke meiner Tochter mein Leben“, sagt Josef Brunner. „Du glaubst gar nicht, wie schnell du bei der schwarzen Fahne bist.“