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Von Hornisse gestochen

Achtjähriges Mädchen rettet ihrem Papa das Leben

Niederösterreich
28.08.2026 06:40
Josef Brunner (44), Mama Marie-Jeanne und ihre kleine Heldin Lilly (8)
Josef Brunner (44), Mama Marie-Jeanne und ihre kleine Heldin Lilly (8)(Bild: zVg)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

Die junge Lebensretterin wusste sich perfekt zu helfen, als Rotkreuz-Kommandant und Vater Josef Brunner kollabierte.

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Lillys blaue Augen strahlen, ihre weißen Zähne glänzen, und sie kann so richtig lachen. Aus gutem Grund. Sie hat ein Leben gerettet. Das Leben ihres Papas. Der 44-jährige Rotkreuz-Kommandant aus Krems (NÖ) wurde beim Fliederpflanzen-Schneiden im Garten des Familienhauses von einer Hornisse attackiert. „Ich habe sie noch auf mich zufliegen sehen, da hat sie mich schon in die Stirn gestochen“, sagt Josef Brunner im Gespräch mit den „Niederösterreichischen Nachrichten“.

Lilly reagierte, wie es ein acht Jahre altes Mädchen im Normalfall wohl nicht machen würde, aber sie ist halt jetzt bereits ein Profi. Der Papa drückte sich ein Coolpack gegen die Stirn, wählte den Notruf, drückte seiner Tochter das Handy in die Hand, weil er bewusstlos wurde. Sie alarmierte über ihre Apple-Watch die Mama, holte die Fernbedienung zum Tor und wies das Rettungsteam ein.

Zitat Icon

Ich habe sie noch auf mich zufliegen sehen, da hat sie mich schon in die Stirn gestochen.

Rotkreuz-Kommandant Josef Brunner über die Attacke einer Hornisse

Hat schon Erste-Hilfe-Kurs absolviert
Für die Schülerin selbst ist diese ganze Geschichte „nicht sehr aufregend“. Ganz cool und bescheiden erzählt sie davon, dass sie in der Mary-Ward-Volksschule einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Also war alles reine Routine! Vielleicht liegt es aber auch in den Genen der Kleinen: Mama Marie-Jeanne Brunner ist immerhin Notärztin und setzte ihrem Ehemann schließlich die lebensrettende Spritze an diesem Tag.

Zurück zu Lilly. „Ein paar Minuten später, und es wäre aus mit mir gewesen“, Josef Brunner ist das durchaus bewusst. Er kann sich bis dato nicht erklären, warum sein Körper derart auf das Hornissen-Gift reagiert hat. „Ich wurde schon öfter gestochen, ich bin Sportler. Ich laufe, fahre Rad.“ Doch an diesem Tag versagte sein Immunsystem. Blutdruck: 50/30! „Ich verdanke meiner Tochter mein Leben“, sagt Josef Brunner. „Du glaubst gar nicht, wie schnell du bei der schwarzen Fahne bist.“

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Lillys überglückliche Mama sagt nur eines: „Ich bin Notärztin und habe schon viele Notfälle erlebt. Aber selten so viel Besonnenheit. Danke, meine kleine Heldin! Ohne dich wäre dieser Tag ganz anders ausgegangen.“ Lilly zuckt nur lässig mit den Schultern. Alles selbstverständlich.

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