Der „Neue“ darf nicht zum LASK, Massombo schon

Der SCR Altach hat sich mit Rodney Elongo-Yombo aus der dritten deutschen Liga verstärkt, der Neuzugang wird aber beim LASK am Samstag noch nicht dabei sein. Yann Massombo dagegen, der zuletzt wegen eines Streiks suspendiert war und sich mittlerweile entschuldigt hat, ist wieder im Kader.
„Rodney Elongo-Yombo kann auf allen Offensivpositionen eingesetzt werden“, sagt Altachs Sportdirektor Philipp Netzer nach der Verpflichtung des 25-jährigen Deutschen mit kongolesischen Wurzeln, der in der vergangenen Saison noch für den 1. FC Saarbrücken in Deutschlands dritter Liga auflief.
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