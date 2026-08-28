Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erster TikTok-Clip!

Nicole Kidman: „Magie hat mich hierher gebracht“

Society International
28.08.2026 07:08
Nicole Kidman ist jetzt auch auf TikTok. Der erste Clip auf ihrem Profil zeigt sie unter anderem ...
Nicole Kidman ist jetzt auch auf TikTok. Der erste Clip auf ihrem Profil zeigt sie unter anderem bei den Vorbereitungen für die „Zauberhafte Schwestern 2“-Premiere in London.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicole Kidman hat einen Account auf der Video-Plattform TikTok eröffnet. In ihrem ersten Video zeigt sich die 59-Jährige glamourös im hoch geschlitzten Paillettenkleid.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Oscarpreisträgerin postete Clips von der Londoner Premiere ihres neuen Films „Practical Magic 2“ und den Styling-Vorbereitungen für ihren Auftritt. Darin zeigt sie sich strahlend an der Seite von Sandra Bullock und anderen Co-Stars.

Das Video unterlegte die Schauspielerin mit dem Song „Ain‘t In LA“ von der slowakischen Sängerin Adéla. „Magie hat mich hierher gebracht“, schrieb sie zu dem Posting, das Sie sich hier anschauen können:

Zwei Stars in Hexen-Rollen
Kidman und Bullock (62) sind erneut in Hexen-Rollen zu sehen. In dem Originalfilm „Practical Magic“ (1998) mit dem deutschen Titel „Zauberhafte Schwestern“ spielten sie die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.

Nach dem Tod ihrer Eltern wachsen die jungen Hexenschwestern bei zwei schrulligen Tanten auf, die sie in die Geheimnisse der Magie und den Fluch der Owen-Frauen einweihen: jeder Mann, der sich in sie verschaut, kommt auf mysteriöse Weise ums Leben.

Lesen Sie auch:
Sandra Bullock und Nicole Kidman feierten in London eine zauberhafte Premiere – und lieferten ...
Zauberhafte Premiere
Bullock und Kidman: Glamour-Duell am Red Carpet!
27.08.2026
Seltene Enthüllungen
Darum wurde Kidman vor Ehe mit Tom Cruise gewarnt
14.08.2026

Regie führte damals Griffin Dunne, die Fortsetzung wurde von der dänischen Oscarpreisträgerin Susanne Bier inszeniert. Der Film soll am 10. September in die deutschen Kinos kommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
28.08.2026 07:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
174.212 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
118.898 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
109.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
984 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Österreich
Jugendamt holt Baby: Gänsehaut-Video zeigt Drama
583 mal kommentiert
Mama Kathi und Papa Matthias wissen seit Montag nicht, wo sich ihr Kind befindet. Die Behörde ...
Mehr Society International
Erster TikTok-Clip!
Nicole Kidman: „Magie hat mich hierher gebracht“
Nach Tod von Tim Curry
Fans sicher: Todesfluch lastet auf „Kevin“-Film
Abschied von Hitserie
Letzte Staffel von „Emily in Paris“ zu Weihnachten
Geschenk zum 100er
Dolly Parton hinterließ geheimen Song für 2046
Hollywood trauert
„Der sensationelle Tim Curry hat Bühne verlassen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf