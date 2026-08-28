Nicole Kidman: „Magie hat mich hierher gebracht“

Nicole Kidman hat einen Account auf der Video-Plattform TikTok eröffnet. In ihrem ersten Video zeigt sich die 59-Jährige glamourös im hoch geschlitzten Paillettenkleid.
Die Oscarpreisträgerin postete Clips von der Londoner Premiere ihres neuen Films „Practical Magic 2“ und den Styling-Vorbereitungen für ihren Auftritt. Darin zeigt sie sich strahlend an der Seite von Sandra Bullock und anderen Co-Stars.
Das Video unterlegte die Schauspielerin mit dem Song „Ain‘t In LA“ von der slowakischen Sängerin Adéla. „Magie hat mich hierher gebracht“, schrieb sie zu dem Posting, das Sie sich hier anschauen können:
Zwei Stars in Hexen-Rollen
Kidman und Bullock (62) sind erneut in Hexen-Rollen zu sehen. In dem Originalfilm „Practical Magic“ (1998) mit dem deutschen Titel „Zauberhafte Schwestern“ spielten sie die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.
Nach dem Tod ihrer Eltern wachsen die jungen Hexenschwestern bei zwei schrulligen Tanten auf, die sie in die Geheimnisse der Magie und den Fluch der Owen-Frauen einweihen: jeder Mann, der sich in sie verschaut, kommt auf mysteriöse Weise ums Leben.
Regie führte damals Griffin Dunne, die Fortsetzung wurde von der dänischen Oscarpreisträgerin Susanne Bier inszeniert. Der Film soll am 10. September in die deutschen Kinos kommen.
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