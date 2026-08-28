David Alaba rappt und lässt die Muskeln spielen

Im Sommer gemütlich am Pool liegen, am Cocktail schlürfen und die Seele baumeln lassen? Nicht mit David Alaba! Der aktuell vertragslose Wiener hält sich topfit – ob auf dem Trainingsplatz, im Fitnesscenter oder bei Trailrun-Einheiten im Wald. Und Luft zum Rappen bleibt dem ÖFB-Teamkapitän dabei auch noch ...