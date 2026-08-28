David Alaba rappt und lässt die Muskeln spielen

Im Sommer gemütlich am Pool liegen, am Cocktail schlürfen und die Seele baumeln lassen? Nicht mit David Alaba! Der aktuell vertragslose Wiener hält sich topfit – ob auf dem Trainingsplatz, im Fitnesscenter oder bei Trailrun-Einheiten im Wald. Und Luft zum Rappen bleibt dem ÖFB-Teamkapitän dabei auch noch ...
Seit Anfang Juli ist Alaba – zumindest offiziell – arbeitslos, was den 34-Jährigen allerdings nicht davon abhält, weiter brav zu trainieren. Auf Instagram gewährte der Verteidiger seinen rund 15 Millionen Followern Einblicke in seinen Alltag, der aktuell vor allem auf Trainingsplätzen und in Fitnesscentern stattfindet.
Und Spaß dürfte der ehemalige Bayern- und Real-Star dabei auch noch haben, jedenfalls lassen das die kleinen Gesangs- und Rap-Einlagen inmitten der zahlreichen Übungen vermuten ...
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