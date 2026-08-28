Mutter in den USA tötete ihre drei Kinder

Laut ihm hatte Clancy seit der Geburt der Kinder mit Depressionen und Angstzuständen gekämpft und auch Medikamente genommen. Am Tag der Tat habe sie aber „glücklich“ auf ihn gewirkt und viel mit den Kindern gespielt, sagte er vor Gericht aus. Er habe seine Frau mit Schnittwunden vor dem Haus und die toten Kinder im Keller gefunden, nachdem er von den Einkäufen zurückgekehrt war. Inzwischen sind die beiden geschieden.