Steirischer Unternehmer fährt in der Freizeit Uber

Vom Filmstar bis zum Bauarbeiter

Dabei sei ihm eine entspannte Atmosphäre wichtig: Es sei bei den Fahrten noch nie ein negatives Wort gefallen, weder vom Fahrgast noch von ihm – über Staus und die Fahrweise anderer Verkehrsteilnehmer ärgere er sich nicht: „Bei mir gibt es nur positive Stimmung!“ Auch Telefongespräche oder sonstige ablenkende Tätigkeiten wären für ihn ein No-Go.