ICE kauft umstrittene Elektroschock-Handschuhe

Die US-Einwanderungsbehörde will 6000 Elektroschock-Handschuhe anschaffen und hat dafür einen Auftrag im Umfang von mehr als 14 Millionen Euro an eine Firma aus dem Bundesstaat Kentucky vergeben, wie aus veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Die Handschuhe mit dem Akronym G.L.O.V.E. („Generated Low Output Voltage Emitter“) werden über einen Tastendruck aktiviert und können bei direktem Hautkontakt Elektroschocks abgeben.