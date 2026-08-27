„Dieser Regen rettet für die Bauern nichts mehr“

Nach vielen Wochen mit Extremtemperaturen und kaum einem Tropfen Niederschlag verabschiedet sich die große Hitze im Westen nun endlich in Richtung Winterschlaf. Dem ersten ausgiebigeren Regenguss in der vergangenen Woche folgten noch einige Niederschläge mehr – auch am Freitag soll in Vorarlberg es wieder regnen.