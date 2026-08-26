Ein Tag wie jeder andere für Keeper Philipp Böhm

Zwei Spiele wurde Lustenaus Einser-Goalie Domenik Schierl nach seinem Kopfstoß gegen den Grazer Luca Weinhandl gesperrt. Damit steht am Freitag (19.30) im Heimspiel gegen die WSG Tirol Philipp Böhm im Tor. Eine Premiere für den 24-Jährigen, der in Pflichtspielen bisher nur im ÖFB-Cup zwischen den Pfosten stand sowie eine Drittliga-Partie bei seinem vorigen Verein Dynamo Dresden absolviert hat.