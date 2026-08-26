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Trotz Bundesligadebüt

Ein Tag wie jeder andere für Keeper Philipp Böhm

Bundesliga
26.08.2026 18:32
Austria-Ersatztormann Philipp Böhm wird die nächsten zwei Spiele im Lustenau-Tor stehen.
Austria-Ersatztormann Philipp Böhm wird die nächsten zwei Spiele im Lustenau-Tor stehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Nach der Roten Karte von Lustenau-Einsergoalie Domenik Schierl wird nun Ersatzkeeper Philipp Böhm gegen die WSG Tirol sein Bundesliga-Debüt im Tor der Austria feiern. Und trifft dort auch gleich auf alte Kollegen. An seiner Vorbereitung wird der Oberpfälzer aber nichts ändern.

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Zwei Spiele wurde Lustenaus Einser-Goalie Domenik Schierl nach seinem Kopfstoß gegen den Grazer Luca Weinhandl gesperrt. Damit steht am Freitag (19.30) im Heimspiel gegen die WSG Tirol Philipp Böhm im Tor. Eine Premiere für den 24-Jährigen, der in Pflichtspielen bisher nur im ÖFB-Cup zwischen den Pfosten stand sowie eine Drittliga-Partie bei seinem vorigen Verein Dynamo Dresden absolviert hat.

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