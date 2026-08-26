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Starkes ÖTV-Ass im Viertelfinale von Philadelphia

Vorarlberg
26.08.2026 17:30
Julia Grabher spielte sich in Philadelphia souverän ins Viertelfinale.
Julia Grabher spielte sich in Philadelphia souverän ins Viertelfinale.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nächste Woche steht für ÖTV-Ass Julia Grabher der Hauptbewerb bei den US Open in New York auf dem Programm, in dieser Woche spielt sich die Vorarlbergerin noch in Philadelphia ein. Sehr erfolgreich, nach einem souveränen Sieg gegen die zweitgesetzte Ashlyn Krueger steht Grabher nun schon im Viertelfinale.

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Nachdem Julia Grabher (WTA-Nr. 114) in Runde eins des WTA-125-Turniers in Philadelphia mit Veronika Erjavec (Slo/WTA-Nr. 106) beim 7:6(5), 3:6 und 7:6(3) noch hart zu kämpfen hatte, lief ihr Zweitrundenduell dafür umso kräftesparender. Und das gegen die Nummer zwei des Turniers – die Dornbirnerin besiegte die Amerikanerin Ashlyn Krueger (WTA-Nr. 62) in nur 1:18 Stunden glatt mit 6:4 und 6:4.

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