Starkes ÖTV-Ass im Viertelfinale von Philadelphia

Nächste Woche steht für ÖTV-Ass Julia Grabher der Hauptbewerb bei den US Open in New York auf dem Programm, in dieser Woche spielt sich die Vorarlbergerin noch in Philadelphia ein. Sehr erfolgreich, nach einem souveränen Sieg gegen die zweitgesetzte Ashlyn Krueger steht Grabher nun schon im Viertelfinale.