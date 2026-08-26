Starkes ÖTV-Ass im Viertelfinale von Philadelphia

Nächste Woche steht für ÖTV-Ass Julia Grabher der Hauptbewerb bei den US Open in New York auf dem Programm, in dieser Woche spielt sich die Vorarlbergerin noch in Philadelphia ein. Sehr erfolgreich, nach einem souveränen Sieg gegen die zweitgesetzte Ashlyn Krueger steht Grabher nun schon im Viertelfinale.
Nachdem Julia Grabher (WTA-Nr. 114) in Runde eins des WTA-125-Turniers in Philadelphia mit Veronika Erjavec (Slo/WTA-Nr. 106) beim 7:6(5), 3:6 und 7:6(3) noch hart zu kämpfen hatte, lief ihr Zweitrundenduell dafür umso kräftesparender. Und das gegen die Nummer zwei des Turniers – die Dornbirnerin besiegte die Amerikanerin Ashlyn Krueger (WTA-Nr. 62) in nur 1:18 Stunden glatt mit 6:4 und 6:4.
Nun hat das ÖTV-Ass einen Tag Pause, ihre Viertelfinalgegnerin wird heute Nacht ermittelt. Grabher trifft auf die Siegerin der Begegnung Fiona Crawley (USA/WTA-Nr. 264) vs. Ekaterina Ovcharenko (Rus/WTA-Nr. 127).
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