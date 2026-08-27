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13% über dem Schnitt

Warum Strompreis trotz „Erneuerbarer“ zu hoch ist

Wirtschaft
27.08.2026 12:27
Österreich ist bei alternativer Energieversorgung schon gut aufgestellt.
Österreich ist bei alternativer Energieversorgung schon gut aufgestellt.(Bild: Burgenland Energie AG)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Österreich erzeugt dank Wasserkraft, Wind und Photovoltaik viel günstigen Strom – trotzdem zahlen Haushalte und Industrie mehr als im EU-Schnitt. Ökonom Jan Kluge von Agenda Austria sieht mehrere Stellschrauben, mit denen die Politik die Strompreise senken könnte: von Netzentgelten und mehr Wettbewerb über weniger Steuern und Abgaben bis hin zu einem schnelleren Netzausbau.

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Österreich produziert sehr viel günstigen Strom aus erneuerbaren Energieformen wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft. Trotzdem sind die Preise im Vergleich zu anderen Ländern hoch. So zahlten unsere Haushalte zuletzt konkret um rund 13 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt, die Industrieunternehmen mussten knapp über zwölf Prozent mehr für Elektrizität hinblättern.

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