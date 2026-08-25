Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission

Rap, Tattoos und Rosenkranz: Für Philipp Michalitsch alias „Freeman Vienna“ gehört das alles zu seinem Glauben. „Jesus ist mein Retter“, sagt der Wiener Rapper. Nach Jahren der Suche fand er zurück zur Kirche und verbindet heute christliche Botschaften mit Hip-Hop. Auch Dompfarrer Toni Faber unterstützt seinen Zugang: „Er versucht auf unkonventionelle Weise, Menschen mit dem Evangelium der frohen Botschaft zu berühren.“ Für unsere Reportage haben wir Michalitsch in Wien begleitet – unter anderem am Donaukanal, wo er über Musik, seinen Glauben und seine Mission spricht. Mehr dazu im Video oben.