Windkraft: Arlberg-Alpe scheidet als Standort aus

Als potenziellen Standort für einen Windpark mit fünf Anlagen hat der Landesenergieversorger Illwerke-VKW die Alpe Rauz am Arlberg ausgemacht. Ein Jahr lang hat man dort mit hohem technologischen Aufwand Windmessungen vorgenommen, nun steht das Ergebnis fest. Und dieses fällt ernüchternd aus: Die Messergebnisse würden zeigen, dass das Windfeld auf der Alpe Rauz inhomogen sei und im Projektgebiet variere, heißt es von den Illwerken. Das beste Windpotenzial gäbe es in den höher gelegenen Bereichen, dort fehle es allerdings am nötigen Platz für die geplanten Anlagen.