EU-Topwert: Ländle-Gasspeicher zu 85 Prozent voll

Nicht zocken, sondern frühzeitig handeln

Wallner hält nicht viel davon, auf den Gasmärkten zu zocken. Gerade in einem von Unsicherheiten geprägten energiewirtschaftlichen Umfeld sei es entscheidend, nicht abzuwarten, sondern frühzeitig die notwendigen Maßnahmen zu setzen. „Versorgungssicherheit entsteht nicht von selbst. Sie braucht Verantwortungsbewusstsein, gute Planung und entschlossenes Handeln. Der hohe Speicherstand zeigt: Der Vorarlberger Weg wirkt. Wir übernehmen Verantwortung und schaffen damit größtmögliche Sicherheit für unser Land“, sagt der Landeschef. In Vorarlberg selbst gibt es übrigens keine Großspeicher, gelagert wird das „Ländle-Gas“ größtenteils in Oberösterreich.