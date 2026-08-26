Nach Transferstreik: Altach begnadigt Massombo

Massombo habe sich für sein sehr egoistisches Verhalten aufrichtig entschuldigt und dürfe sich deshalb wieder für die kommenden Herausforderungen empfehlen. „Im Nachhinein habe ich einen Fehler gemacht und würde heute vieles anders machen“, wurde der 26-Jährige zitiert. Durch das Angebot des Ligakonkurrenten seien so viele Gedanken in seinem Kopf gewesen. „Ich befand mich in einer Ausnahmesituation. Niemand kann beurteilen oder nachempfinden, was in mir vorgegangen ist. Als Spieler habe ich immer das Ziel, mich zu verbessern und so hoch wie möglich zu spielen. Ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen, dem Staff, den Fans und dem Verein.“