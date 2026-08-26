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Nach Transferstreik: Altach begnadigt Massombo

Bundesliga
26.08.2026 20:44
Sportboss Philipp Netzer und Yann Massombo
Sportboss Philipp Netzer und Yann Massombo(Bild: www.facebook.com/scraltach)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SCR Altach gibt Yann Massombo eine zweite Chance. Der Offensivspieler darf wieder am Mannschaftstraining des Bundesligisten teilnehmen, wie dieser am Mittwoch bekanntgab. Diese Entscheidung sei nach mehreren intensiven Gesprächen zwischen dem Klub und dem Spieler, der zuletzt die Auswärtsreise zum Spiel bei Sturm Graz aufgrund eines Wechselwunsches verweigert hatte, getroffen worden. 

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Massombo habe sich für sein sehr egoistisches Verhalten aufrichtig entschuldigt und dürfe sich deshalb wieder für die kommenden Herausforderungen empfehlen. „Im Nachhinein habe ich einen Fehler gemacht und würde heute vieles anders machen“, wurde der 26-Jährige zitiert. Durch das Angebot des Ligakonkurrenten seien so viele Gedanken in seinem Kopf gewesen. „Ich befand mich in einer Ausnahmesituation. Niemand kann beurteilen oder nachempfinden, was in mir vorgegangen ist. Als Spieler habe ich immer das Ziel, mich zu verbessern und so hoch wie möglich zu spielen. Ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen, dem Staff, den Fans und dem Verein.“

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Transfer zu Sturm vom Tisch
Ein Transfer zu den Grazern sowie allgemein in der Sommer-Transferzeit ist vom Tisch. „Ab sofort richte ich meinen vollen Fokus auf den SCR Altach und möchte wieder dazu beitragen, dass wir als Mannschaft und Verein unsere Ziele erreichen“, bekräftigte Massombo. Für die Altacher ist die Causa aber noch nicht definitiv abgeschlossen. „Gültige Arbeitsverträge sind für uns als Verein ein wichtiges und hohes Gut, welches von allen Beteiligten zu akzeptieren und einzuhalten ist. Der SCR Altach prüft den Sachverhalt aufgrund der Anhaltspunkte für einen möglichen Regelverstoß und behält sich ausdrücklich sämtliche rechtlichen Schritte vor“, hieß es.

Neuzugang präsentiert
Als Neuzugang präsentiert wurde indes der 25-jährige Offensivspieler Rodney Elongo-Yombo. Er unterzeichnete bei Altach einen Zweijahresvertrag. Der Doppelstaatsbürger aus Deutschland und dem Kongo war in der vergangenen Saison beim deutschen Drittligisten 1. FC Saarbrücken tätig. „Er bringt Torgefahr, Beidfüßigkeit und die nötige Erfahrung mit, um unser Angriffsspiel zusätzlich zu bereichern“, sagte Altachs Sportdirektor Philipp Netzer.

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