Ein Imbiss, der sich klar vom Rest abhebt

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal besuchten sie einen Straßengrill, der ihnen schon mehrfach empfohlen wurde: „Manu‘s Hoasse Kischta“.
„Manu’s Hoasse Kischta“ befindet sich im Industriegebiet zwischen Frastanz und Nenzing. Wie der Name es bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen klassischen Vorarlberger Würstelstand. Es gibt Ibele, Burger und allerlei weitere typische Speisen, die man in solch einem Etablissement eben erwarten würde.
Die Wahl fiel auf die Klassiker
Wir entscheiden uns für den Bosna um 7,20 Euro sowie Berliner Curry für 10,40 Euro. Die Berliner Currywurst unterscheidet sich von anderen Vertreterinnen darin, dass es sich um eine Weißwurst ohne umschließenden Darm handelt. Die Currysauce ist top und schön würzig, die Pommes frites knusprig, wie es sich gehört.
Bosna findet man hierzulande leider nicht allzu viele gute – doch die hier gebotene überzeugt auf ganzer Linie: Zwei Grillwürstel, frische Zwiebelwürfel, die obligatorische Currygewürzmischung, alles verpackt in einem Baguette – das passt!
Hausgemachte Saucen und Fleisch vom Metzg
Wir müssen ehrlich sagen, dass wir in Sachen Imbiss schon länger keine derart positive Erfahrung gemacht haben. Alle Saucen sind selbst gemacht und das schmeckt man auch. Die Fleischprodukte sind von Herberts Dorfmetzg und damit von höchster Qualität.
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: https://www.manus-hoasse-kischta.at/
Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
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