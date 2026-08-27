Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Oanen in dr Krone“

Ein Imbiss, der sich klar vom Rest abhebt

Vorarlberg
27.08.2026 09:25
Piefke und Fatso kehrten bei „Manu‘s Hoasse Kischta“ ein. Auf dem Speiseplan standen Bosna...
Piefke und Fatso kehrten bei „Manu‘s Hoasse Kischta“ ein. Auf dem Speiseplan standen Bosna...(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal besuchten sie einen Straßengrill, der ihnen  schon mehrfach empfohlen wurde: „Manu‘s Hoasse Kischta“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Manu’s Hoasse Kischta“ befindet sich im Industriegebiet zwischen Frastanz und Nenzing. Wie der Name es bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen klassischen Vorarlberger Würstelstand. Es gibt Ibele, Burger und allerlei weitere typische Speisen, die man in solch einem Etablissement eben erwarten würde.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Die Wahl fiel auf die Klassiker
Wir entscheiden uns für den Bosna um 7,20 Euro sowie Berliner Curry für 10,40 Euro. Die Berliner Currywurst unterscheidet sich von anderen Vertreterinnen darin, dass es sich um eine Weißwurst ohne umschließenden Darm handelt. Die Currysauce ist top und schön würzig, die Pommes frites knusprig, wie es sich gehört.

Bosna findet man hierzulande leider nicht allzu viele gute – doch die hier gebotene überzeugt auf ganzer Linie: Zwei Grillwürstel, frische Zwiebelwürfel, die obligatorische Currygewürzmischung, alles verpackt in einem Baguette – das passt!

... und Berliner Curry.
... und Berliner Curry.(Bild: huppmann bros.)

Hausgemachte Saucen und Fleisch vom Metzg
Wir müssen ehrlich sagen, dass wir in Sachen Imbiss schon länger keine derart positive Erfahrung gemacht haben. Alle Saucen sind selbst gemacht und das schmeckt man auch. Die Fleischprodukte sind von Herberts Dorfmetzg und damit von höchster Qualität. 

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  https://www.manus-hoasse-kischta.at/

Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.08.2026 09:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 28°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
20° / 32°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 30°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
17° / 32°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
212.363 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
160.718 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.498 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2041 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1888 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
654 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Vorarlberg
„Oanen in dr Krone“
Ein Imbiss, der sich klar vom Rest abhebt
Gefährliches Gas
Chlorgasaustritt beim Sulzer Schwimmbad
Krone Plus Logo
Schweizer Jets
Das allerletzte Donnern der Patrouille Suisse
Sport Tv Logo
Suspendierung vorbei
Yann Massombo trainiert wieder mit den Altachern
Minus verbucht
Extreme Hitze schreckte Urlauber vom Campen ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf