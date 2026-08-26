Was es bedeutet, wenn Vorarlberger „Duzis machen“

Wer daher mit jemandem Duzis macht, der wird mit ihm oder ihr fortan auf Du und Du sein oder auf alemannisch schlicht Duzis („Wer, dr Landeshauptmann? Mit em bin i Duzis!“). Möchte ein Voradelberger sein einmal gespendetes Du hingegen aufgrund persönlicher Zwistigkeiten wieder rückgängig machen, so muss er leider auf die hochdeutsche Form siezen – oder alemannisch sieza – zurückgreifen („Ab hüt siezen mir üs wieder – du Trottel!“). Denn ein Siezis macha existiert im Gegensatz zum Duzis macha in der Voradelberger Mundart nicht.