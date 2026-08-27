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Einsatz in Bregenz

18-jähriger Deutscher bei Garageneinbruch gefasst

Vorarlberg
27.08.2026 11:18
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Dienstagnacht wurde in Bregenz ein deutscher Staatsangehöriger bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann noch mehr auf dem Kerbholz. 

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Gegen 23.15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine dunkle Gestalt dabei, wie sie sich daran machte, in eine Garage einzudringen. Der Passant alarmierte umgehend die Polizei – wenige Minuten später waren die Beamten auch schon vor Ort und stellten den Einbrecher auf frischer Tat. Zufällig verirrt hatte er sich jedenfalls nicht: Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigten konfiszierten die Beamten etliche Einbruchswerkzeuge. 

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Im Zuge der weiteren polizeilichen Erhebungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche bereits zwei Tage zuvor ein E-Bike entwendet hatte. Nach seiner Einvernahme wurde die Staatsanwaltschaft Feldkirch eingeschaltet, welche die Einlieferung des Deutschen in die Justizanstalt anordnete.

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