18-jähriger Deutscher bei Garageneinbruch gefasst

Dienstagnacht wurde in Bregenz ein deutscher Staatsangehöriger bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann noch mehr auf dem Kerbholz.
Gegen 23.15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine dunkle Gestalt dabei, wie sie sich daran machte, in eine Garage einzudringen. Der Passant alarmierte umgehend die Polizei – wenige Minuten später waren die Beamten auch schon vor Ort und stellten den Einbrecher auf frischer Tat. Zufällig verirrt hatte er sich jedenfalls nicht: Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigten konfiszierten die Beamten etliche Einbruchswerkzeuge.
Weiterer Diebstahl geklärt
Im Zuge der weiteren polizeilichen Erhebungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche bereits zwei Tage zuvor ein E-Bike entwendet hatte. Nach seiner Einvernahme wurde die Staatsanwaltschaft Feldkirch eingeschaltet, welche die Einlieferung des Deutschen in die Justizanstalt anordnete.
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