18-jähriger Deutscher bei Garageneinbruch gefasst

Gegen 23.15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine dunkle Gestalt dabei, wie sie sich daran machte, in eine Garage einzudringen. Der Passant alarmierte umgehend die Polizei – wenige Minuten später waren die Beamten auch schon vor Ort und stellten den Einbrecher auf frischer Tat. Zufällig verirrt hatte er sich jedenfalls nicht: Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigten konfiszierten die Beamten etliche Einbruchswerkzeuge.