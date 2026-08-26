Floriani eilt mit Waschfahrzeug zu Autobrand

Feuerwehrmann rückt mit Waschfahrzeug an

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, fuhr ein Feuerwehrmann aus Lochau mit einem Waschfahrzeug an der Gefahrenstelle vor. Der Mann, der die Alarmierung ebenfalls erhalten hatte, war gerade beruflich in Bregenz, sah die Rauchsäule und eilte mit seinem Gefährt – ohne Blaulicht – zur Hilfe.