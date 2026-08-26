Floriani eilt mit Waschfahrzeug zu Autobrand

Auf der Bregenzer Straße (L190) in Lochau geriet am Mittwochvormittag ein Pkw in Brand. Ein zufällig mit einem Waschfahrzeug vorbeifahrender Feuerwehrmann reagierte prompt und zweckentfremdete sein Gefährt zum Löschen des brennenden Autos.
Der Lenker des Pkw fuhr gegen 9.40 Uhr gerade die Bregenzer Straße entlang, als aus dem Motorraum seines Fahrzeugs plötzlich Flammen loderten. Geistesgegenwärtig steuerte der Mann seinen Wagen sofort an den rechten Fahrbahnrand, verließ das brennende Fahrzeug und setzte einen Notruf ab.
Feuerwehrmann rückt mit Waschfahrzeug an
Noch bevor die Feuerwehr eintraf, fuhr ein Feuerwehrmann aus Lochau mit einem Waschfahrzeug an der Gefahrenstelle vor. Der Mann, der die Alarmierung ebenfalls erhalten hatte, war gerade beruflich in Bregenz, sah die Rauchsäule und eilte mit seinem Gefährt – ohne Blaulicht – zur Hilfe.
Am Brandort angekommen, begann er unverzüglich mit den Löscharbeiten. Wenige Minuten später trafen zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Lochau mit insgesamt 15 Einsatzkräften ein und übernahmen die weitere Brandbekämpfung.
Die Bregenzer Straße musste aufgrund des Fahrzeugbrandes vollständig gesperrt werden. Der Lenker der Pkw hatte Glück und blieb unverletzt.
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