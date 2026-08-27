14-Jähriger in Dornbirn von jungem Duo ausgeraubt

Die beiden bedrohten den 14-Jährigen in weiterer Folge verbal und forderten ihn auf, ihnen sein Bargeld zu geben. Außerdem würde er Prügel kassieren, sollte er die Polizei verständigen. Der eingeschüchterte Bursche gab ihnen seine Barschaft, dann gelang es ihm, sich loszureißen und abzuhauen.