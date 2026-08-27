14-Jähriger in Dornbirn von jungem Duo ausgeraubt

Am vergangenen Wochenende wurde ein 14-Jähriger in Dornbirn von zwei Burschen (13 und 14) überfallen und ausgeraubt. Einer der Täter wurde am gestrigen Mittwoch festgenommen und sitzt nun in Haft.
Der Jugendliche war am Samstagabend mit dem Rad in der Schulgasse unterwegs. Die beiden Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren verfolgten ihn erst und holten ihn schließlich auch ein. Das Duo versperrte dem Opfer den Weg und hielt sein Fahrrad fest.
Die beiden bedrohten den 14-Jährigen in weiterer Folge verbal und forderten ihn auf, ihnen sein Bargeld zu geben. Außerdem würde er Prügel kassieren, sollte er die Polizei verständigen. Der eingeschüchterte Bursche gab ihnen seine Barschaft, dann gelang es ihm, sich loszureißen und abzuhauen.
Tatverdächtiger in Haft
Inzwischen konnte die Polizei die beiden jungen Ganoven identifizieren. Der 14-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen und befindet sich seither in der Justizanstalt Feldkirch in Haft.
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