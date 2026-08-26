Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exekutive soll sparen

Polizei-Überstunden werden zu neuer Politbombe

Innenpolitik
26.08.2026 21:54
Geht die Reform der Polizei-Dienstzeiten in die falsche Richtung?
Geht die Reform der Polizei-Dienstzeiten in die falsche Richtung?(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Heikles Unternehmen im Innenministerium von Gerhard Karner (ÖVP) : Mit 1. September startet der Probebetrieb für das neue Dienstzeitmanagement der Polizei. Opposition und Gewerkschaft warnen vor finanziellen Einbußen und Verschlechterungen bei den Dienstzeiten für die Beamten. Das Ressort spricht von einer notwendigen Modernisierung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sowohl Grüne als auch die FPÖ lehnen die Pläne Karners strikt ab. Das neue Dienstzeitmanagement bringe nicht die vom Minister versprochene Planbarkeit und bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben, sondern ausschließlich Einsparungen im Budget von 50 bis 60 Millionen jährlich. 2024 hatte das Innenministerium ein Rekordjahr mit 7,3 Millionen Überstunden, das verursachte Kosten von 417 Millionen Euro.

Ministerium will von Einsparungen nichts wissen
Das Ministerium bestreitet, dass absichtlich Überstunden gestrichen würden. Das Budget des Jahres 2026 werde auch in den Jahren 2027 und 2028 fortgeschrieben. Von einer budgetären Kürzung der Überstunden kann daher keine Rede sein.

„Überstunden werden dort geleistet, wo sie für die Sicherheit der Menschen notwendig sind und das Einsatzgeschehen es erfordert. Entscheidend ist eine planbare und bedarfsgerechte Dienstplanung und nicht die Erhaltung bestehender Systeme und Strukturen“, sagt Bundespolizeidirektor Michael Takács.

Im Innenministerium tobt ein Kampf um eine Dienstzeitenreform.
Im Innenministerium tobt ein Kampf um eine Dienstzeitenreform.(Bild: Klemens Groh)
Bundespolizeidirektor Michael Takács weist Kritik zurück.
Bundespolizeidirektor Michael Takács weist Kritik zurück.(Bild: Eva Manhart)

Grüne für Besoldungsreform statt Dienstzeit-Umstellung
Grünen-Sicherheitssprecherin Agnes Prammer spricht von drohenden Gehaltseinbußen durch den Wegfall von Überstunden und Zulagen von bis zu 1000 Euro im Monat. Durch die Anrechnung von bis zu 48 Wochenendstunden auf die Normalarbeitszeit müssen Beamte künftig häufiger (zwei bis drei Wochenenden pro Monat) arbeiten, erhalten dafür aber kein zusätzliches Geld.

Besonders in Wien werde gewarnt, dass das Modell bei der aktuellen Personaldecke nicht praxistauglich ist und zu noch mehr Stress führen könnte. Die Grünen schlagen eine Besoldungsreform vor, die dazu führt, dass das Grundgehalt steigt und eine faire Bezahlung nicht mehr davon abhängt, dass Überstunden geleistet werden müssen. Außerdem müssen Zulagen für Selbstverständlichkeiten abgeschafft und in das Grundgehalt eingerechnet werden (Exekutivzulage, Gefahrenzulage, etc.). In Summe würde das zu einem angemessenen Gehalt im aktiven Dienst führen.

Lesen Sie auch:
Seit vier Jahren ist das Büro in der Wiener Rossauer Kaserne die „zweite Heimat“ für ...
Krone Plus Logo
Debatte um Nachwuchs
„Wir nehmen sicher nicht jeden bei der Polizei“
20.08.2026
Reform kommt 2027
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
19.05.2026

Innenminister Gerhard Karner würde „ohne jede Not auf Kosten der Polizisten“ eine Reform durchziehen, die überhaupt nicht notwendig sei, sagt der freiheitliche Sprecher für den öffentlichen Dienst und Polizeigewerkschafter, Werner Herbert. Die geplante Reform würde durch eine Überstundenreduktion nicht nur Gehaltseinbußen bei den Beamten bedeuten, sondern auch die Einsatzbereitschaft gefährden.

Der Fahrplan
Neues Dienstzeitmanagement

Am 1. September beginnt die Pilotphase für das neue Dienstzeitmanagement in den Bezirken Wien-Brigittenau, Gänserndorf, Linz, Bregenz und Leibnitz. Bis Ende 2026 werden die Ergebnisse erwartet, das Rollout soll dann schrittweise ab 2027 erfolgen.

Dienstzeiten sollen künftig auf maximal 13 Stunden am Stück begrenzt und 24-Stunden-Dienste abgeschafft werden.

„Das neue Dienstzeitmanagement soll ein einheitliches, modernes und planbares Dienstzeitsystem schaffen und gleichzeitig die dienstlichen Erfordernisse mit den Interessen der Bediensteten bestmöglich in Einklang bringen“, kontert das Ministerium. Es werde nicht weniger Polizei auf der Straße sein, sondern die verfügbaren Kräfte stärker nach dem tatsächlichen polizeilichen Bedarf eingesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
26.08.2026 21:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
210.863 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.360 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
150.348 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3518 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1879 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
807 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Innenpolitik
Exekutive soll sparen
Polizei-Überstunden werden zu neuer Politbombe
Jetzt reagiert Trump
Mysteriöser Besuch: Was CIA-Chef in Moskau wollte
Druck „wirkungslos“
Iran: „Die USA haben im Krieg nichts erreicht“
Krone Plus Logo
Das sind die Szenarien
Sachsen-Anhalt: So kommt die AfD an die Macht
Stocker in Berlin
EU-Ausgaben: Nettozahler wollen Notbremse ziehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf