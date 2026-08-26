Polizei-Überstunden werden zu neuer Politbombe

Besonders in Wien werde gewarnt, dass das Modell bei der aktuellen Personaldecke nicht praxistauglich ist und zu noch mehr Stress führen könnte. Die Grünen schlagen eine Besoldungsreform vor, die dazu führt, dass das Grundgehalt steigt und eine faire Bezahlung nicht mehr davon abhängt, dass Überstunden geleistet werden müssen. Außerdem müssen Zulagen für Selbstverständlichkeiten abgeschafft und in das Grundgehalt eingerechnet werden (Exekutivzulage, Gefahrenzulage, etc.). In Summe würde das zu einem angemessenen Gehalt im aktiven Dienst führen.