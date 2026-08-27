Waldbrandverordnungen werden aufgehoben

Weil am Donnerstag und am Freitag noch einmal die 30 Grad-Marke erreicht werde und zudem mit einer Föhnlage zu rechnen sei, blieben die Verordnungen an diesen beiden Tagen noch aufrecht. Sie untersagen das Entzünden von Feuer und das Rauchen in allen Waldgebieten Vorarlbergs sowie in deren Gefährdungsbereichen. Auch sogenannte Zweckfeuer, etwa das Verbrennen von Astmaterial auf Almflächen im Nahbereich des Waldes und das Verbrennen von Rinde und Ästen zum Zwecke der Borkenkäferbekämpfung sind vom Verbot umfasst.