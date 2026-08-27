„Kaltstart“: Kopf knöpft sich die Schulen vor

Neun Wochen Sommerferien sind bald geschafft – den Kids hat’s vermutlich getaugt, gleichzeitig standen die Eltern in Sachen Kinderbetreuung vor großen Herausforderungen. So wie jedes Jahr galt es, ein eklatantes Missverhältnis zu kompensieren: Bekanntlich stehen den neun Wochen Sommerferien fünf Urlaubswochen, die Angestellte in Österreich durchschnittlich haben, gegenüber. Übers ganze Jahr gesehen kommen bis zu 15 Wochen Ferien zusammen – wenn beide Elternteile in Vollzeit arbeiten, ist das ohne externe Kinderbetreuung und stabiles familiäres Netz kaum zu schaffen, für Alleinerziehende ist dieser Spagat nicht selten eine „Mission impossible“.