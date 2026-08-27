„Kaltstart“: Kopf knöpft sich die Schulen vor

Am 14. September startet auch in Westösterreich wieder der Unterricht. Wobei man eher von Kaltstart sprechen muss, denn in der ersten Woche „grooven“ sich Lehrer und Schüler erst einmal gemütlich ein. Bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg hat man dafür null Verständnis.
Neun Wochen Sommerferien sind bald geschafft – den Kids hat’s vermutlich getaugt, gleichzeitig standen die Eltern in Sachen Kinderbetreuung vor großen Herausforderungen. So wie jedes Jahr galt es, ein eklatantes Missverhältnis zu kompensieren: Bekanntlich stehen den neun Wochen Sommerferien fünf Urlaubswochen, die Angestellte in Österreich durchschnittlich haben, gegenüber. Übers ganze Jahr gesehen kommen bis zu 15 Wochen Ferien zusammen – wenn beide Elternteile in Vollzeit arbeiten, ist das ohne externe Kinderbetreuung und stabiles familiäres Netz kaum zu schaffen, für Alleinerziehende ist dieser Spagat nicht selten eine „Mission impossible“.
Eingeschränkter Unterricht, unklare Stundenpläne
Umso erleichterter werden viele Eltern auf den Schulanfang blicken. Allerdings ist in der ersten Unterrichtswoche noch deren Improvisationskunst gefragt: Denn die Realität in Vorarlberg sieht so aus, dass es einige Tage dauert, bis von einem regulären Unterricht die Rede sein kann.
Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf, der sich bereits in der jüngeren Vergangenheit die Schulen aufgrund der miesen Ergebnisse bei den einschlägigen Qualitätsmonitorings wiederholt zur Brust genommen hatte, hat dafür kein Verständnis: Die Schulen hätten schließlich einen Bildungsauftrag zu leisten und dieser müsse vom ersten Schultag an wirksam sein. „Die erste Schulwoche ist Teil des Schuljahres und sollte grundsätzlich regulären Unterricht vorsehen. Kurzfristige oder sehr eingeschränkte Unterrichtszeiten erschweren die Arbeitsorganisation erheblich. Eine moderne Bildungslandschaft muss auch die Lebensrealität berufstätiger Eltern berücksichtigen.“
Die erste Schulwoche ist Teil des Schuljahres und sollte grundsätzlich regulären Unterricht vorsehen.
WKV-Präsident Karlheinz Kopf
Bild: Marek Knopp
Zudem bräuchten die Arbeitgeber Planungssicherheit für Dienst- und Urlaubspläne, denn viele Beschäftigte müssten für die erste Schulwoche kurzfristig Lösungen organisieren. Dazu komme, dass jährlich wechselnde Nachmittagsunterrichtstage die Planung von Arbeit, Betreuung und Freizeitaktivitäten deutlich erschwere.
Mehr Planbarkeit, regulärer Unterricht vom ersten bis zum letzten Schultag
Die Forderungen der Wirtschaftskammer sind klar: regulärer Unterricht von der ersten Stunde an, frühzeitige Bekanntgabe der Stundenpläne und eine größere Konstanz bei den Nachmittagsunterrichtstagen über mehrere Schuljahre hinweg. Eine weitere Forderung: ein normaler Unterrichtsbetrieb bis zum Beginn der Sommerferien – denn genauso gemütlich, wie sich die Schulen in ein neues Schuljahr eingrooven, lassen sie dieses auch ausklingen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.