Extreme Hitze schreckte Urlauber vom Campen ab

Der Rückgang bei Campingsurlauben betrifft aber nicht allein das Ländle, in ganz Österreich gingen die Zahlen zurück. Insgesamt wurden 2,9 Millionen Nächtigungen gezählt – 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Experten des Österreichische Camping Clubs (ÖCC) führen die Einbußen auf die extrem hohen Temperaturen zurück. Offenbar ist bei 40 Grad Celsius ein Zelt nicht unbedingt die erste Wahl bei der Quartierssuche – verständlich.