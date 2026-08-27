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Extreme Hitze schreckte Urlauber vom Campen ab

Vorarlberg
27.08.2026 05:00
Campieren liegt im Trend, doch die Hitze wird zum Gegenspieler.
Campieren liegt im Trend, doch die Hitze wird zum Gegenspieler.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zwar sind Campingurlaube nach wie angesagt, allerdings musste Vorarlberg in der heurigen Saison bisher einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Das entspricht auch dem österreichweiten Trend.  

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In Vorarlberg wurden heuer im ersten Halbjahr 159.620 Nächtigungen in Zelt oder Campingwagen registriert – das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Minus von sechs Prozent. 

Der Rückgang bei Campingsurlauben betrifft aber nicht allein das Ländle, in ganz Österreich gingen die Zahlen zurück. Insgesamt wurden 2,9 Millionen Nächtigungen gezählt – 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Experten des Österreichische Camping Clubs (ÖCC) führen die Einbußen auf die extrem hohen Temperaturen zurück. Offenbar ist bei 40 Grad Celsius ein Zelt nicht unbedingt die erste Wahl bei der Quartierssuche – verständlich.

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Zuwächse gab es aber auch – und zwar in den Monaten Februar und Mai. Mit 916.920 Nächtigungen belegt übrigens das Nachbarbundesland Tirol österreichweit den ersten Platz unter den Campingdestinationen. 

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