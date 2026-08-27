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Salzburg-Kicker haut am Samstag im Heuring drauf

Sport-Mix
27.08.2026 13:58
Dieser Kicker von Austria Salzburg lässt es auf dem Rasen und im Heuring krachen.
Dieser Kicker von Austria Salzburg lässt es auf dem Rasen und im Heuring krachen.(Bild: Krone-Collage/JB.BASCHANOV/Sparta CF, ZVG)
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Von Peter Wiesmeyer

Die Location ist besonders, die Teilnehmer sind es ebenso! Am Samstag steigt in einer Rinder-Versteigerungshalle (!) in Ried die nächste Auflage von Sparta Royale. Auch ein Kicker von Austria Salzburg prügelt sich im Heuring. Als PLUS-User (hier unsere Angebote) sehen Sie ab 19 Uhr alle Fights im Livestream auf krone.at.

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Kämpfen liegt ihm – in allen Belangen! Immerhin ist Magomed-Emin Dadaev nicht nur begeisterter Kampfsportler, sondern auch ambitionierter Fußballer, den zwischenzeitlich jedoch das Verletzungspech begleitete. „Zweimal brach ich mir den Mittelfußknochen, beim zweiten Mal war sogar eine Operation nötig“, blickt Dadaev auf zwei viemonatige Ausfälle zurück – die ihn freilich bremsten, aber längst nicht stoppten.

Seit er Anfang 2025 bei Austria Salzburg andockte, „ist es eigentlich sehr gut gelaufen für mich“. Der Stürmer schoss für die Amateure 28 Tore in 29 Spielen, freut sich nun über einen gelungenen Start in die 1. Landesliga mit zwei Siegen aus zwei Spielen. „So kann es weitergehen!“

„Möchte Profi-Fußballer werden“
Wobei der 24-Jährige höher hinaus will, mittelfristig Austria Salzburgs  „Erste“ anpeilt. Die spielt aktuell drei Ligen höher, also in der 2. (Bundes-)Liga. „Natürlich wäre das ein großer Schritt, aber ich möchte eben Profi-Fußballer werden – das ist mein großes Ziel!“

Top-Fightcard mit Dadaev in den Prelims. Wir zeigen alle Kämpfe ab 19 Uhr im Livestream.
Top-Fightcard mit Dadaev in den Prelims. Wir zeigen alle Kämpfe ab 19 Uhr im Livestream.(Bild: Sparta CF)

Der Kampfsport ist und bleibt dann doch eher ein „Hobby“. Wobei der gebürtige Tschetschene, der vor drei Jahren nach Österreich kam, dieses seit 15 Jahren mit großer Ernsthaftigkeit betreibt: „Mir gefällt vor allem der Wettkampf und dass man sich immer verbessern kann.“

Zumal Dadaev nicht nur im MMA-Oktagon zuschlägt, sondern dank seiner Erfahrung in Mixed Martial Arts stilmäßig flexibel ist. Zum zweiten Mal wird er daher diesen Samstag bei Sparta Royale angreifen, wo er 2024 bereits einen K.-o.-Debütsieg feiern konnte.

Viele Treffer und reichlich Action
Das innovative Format, also Boxen mit MMA-Handschuhen ohne Ringen und Bodenkampf in einem engen Ring aus Heu, gefällt ihm: „Dadurch geht es sehr schnell, kann jederzeit etwas passieren. Weil es viele harte Treffer und viel Action gibt, ist es für die Zuschauer besonders interessant!“

Weswegen ihn freuen würde, wenn sich auch Anhänger von Austria Salzburg in Ried einfänden, die traditionell vor Emotionen und Enthusiasmus sprühen. „Unsere Fans sind sehr speziell, das merkt man als Spieler. Sie wären sicher auch beim Kampf eine Extra-Motivation für mich.“

Und diese schadet nicht. Immerhin wartet mit dem Franzosen Levy Carriel ein erfahrener Gegner, der seit 2017 zehn (MMA-)Kämpfe bestritt, fünfmal gewann. „Ich habe Respekt vor ihm, konzentriere mich aber auf mich und meine Stärken.“ Eine blütenweiße Weste mit sieben Siegen aus sieben Fights gibt Dadaev recht.

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