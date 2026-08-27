Salzburg-Kicker haut am Samstag im Heuring drauf

Weswegen ihn freuen würde, wenn sich auch Anhänger von Austria Salzburg in Ried einfänden, die traditionell vor Emotionen und Enthusiasmus sprühen. „Unsere Fans sind sehr speziell, das merkt man als Spieler. Sie wären sicher auch beim Kampf eine Extra-Motivation für mich.“

Und diese schadet nicht. Immerhin wartet mit dem Franzosen Levy Carriel ein erfahrener Gegner, der seit 2017 zehn (MMA-)Kämpfe bestritt, fünfmal gewann. „Ich habe Respekt vor ihm, konzentriere mich aber auf mich und meine Stärken.“ Eine blütenweiße Weste mit sieben Siegen aus sieben Fights gibt Dadaev recht.