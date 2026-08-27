Zoff am Zaun: Wenn der Nachbar zum Feind wird …

Munitionsschachtel als „Notizblock“

Vor Gericht gibt sich der 54-jährige Waffenfreund gelassen und unschuldig. Die Munitionsschachtel? Klar, die sei von ihm. Er habe sie schlicht als Notizzettel für seinen Zaunbau zweckentfremdet: „Ich war ein paar Tage zuvor mit Kollegen beim Schießen, auf der Werkbank lag halt noch die Schachtel.“ Dass ausgerechnet eine Schachtel für Magnum-Patronen als Klemmbrett-Ersatz herhalten musste, will dem Privatbeteiligtenvertreter nicht so recht einleuchten: „Haben Sie keinen normalen Zettel?“ Der Angeklagte zuckt nur mit den Schultern und stellt kurz darauf klar, dass er sich mit allen anderen Nachbarn prächtig verstehe, er sei quasi der inoffizielle Hausmeister der Siedlung, habe sogar mehrere Wohnungsschlüssel. Nur beim „Herrn Vermögensverwalter“ hake es seit Jahren.