„Als würde ich eine Zeitkapsel öffnen!“

Was Urlauber im Kurort Weißbriach machen? Stefaan Missinne hat die katholische Kirche besucht, war erstaunt, hat sie erforscht, zahlreiche Experten kontaktiert – und die spannenden Erkenntnisse publiziert.
„Hier sind 90 Prozent der Bewohner evangelisch. Es gibt 120 Katholiken. Und eine gute Ökumene“, freut sich Harald Brenndörfer, der Obmann des Pfarrgemeinderates von Weißbriach, der gleich auf die 140-Jahr-Feier der evangelischen Gemeinde am 6. September hinweist.
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