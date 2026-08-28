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Urlauber forscht

„Als würde ich eine Zeitkapsel öffnen!“

Kärnten
28.08.2026 05:01
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Was Urlauber im Kurort Weißbriach machen? Stefaan Missinne hat die katholische Kirche besucht, war erstaunt, hat sie erforscht, zahlreiche Experten kontaktiert – und die spannenden Erkenntnisse publiziert.

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„Hier sind 90 Prozent der Bewohner evangelisch. Es gibt 120 Katholiken. Und eine gute Ökumene“, freut sich Harald Brenndörfer, der Obmann des Pfarrgemeinderates von Weißbriach, der gleich auf die 140-Jahr-Feier der evangelischen Gemeinde am 6. September hinweist. 

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