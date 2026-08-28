Umfrage: FPÖ hängt ÖVP auch in Oberösterreich ab

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Oberösterreich zeichnet eine neue Spectra-Umfrage ein deutliches Bild: Die FPÖ liegt sechs Punkte vor der ÖVP, die Grünen überholen die SPÖ. Politikwissenschafter Peter Filzmaier erklärt, was die Zahlen bedeuten – und warum er das Rennen um Platz 1 im Land noch nicht entschieden sieht.
Die politische Realität scheint sich in Oberösterreich zu verschieben. Und gleich zu Beginn ein Hinweis in Sachen Transparenz: Die Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts Spectra, über die wir hier berichten, wurde im Auftrag des Landtagsklubs der Grünen erstellt und der „Krone“ zur Verfügung gestellt.
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