Umfrage: FPÖ hängt ÖVP auch in Oberösterreich ab

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Oberösterreich zeichnet eine neue Spectra-Umfrage ein deutliches Bild: Die FPÖ liegt sechs Punkte vor der ÖVP, die Grünen überholen die SPÖ. Politikwissenschafter Peter Filzmaier erklärt, was die Zahlen bedeuten – und warum er das Rennen um Platz 1 im Land noch nicht entschieden sieht.