Salzburg wird seinem Ruf als Staustadt gerecht

Bremslichter so weit das Auge reicht: Nach dem Touristenchaos im Sommer und der missglückten Altstadtsperre blockieren jetzt gleich mehrere Baustellen wichtige Durchfahrtsstraßen in Salzburg. Was das für Einwohner und Pendler bedeutet? Die „Krone“ hat Antworten ...
Keine Verschnaufpause für geplagte Autofahrer gibt es heuer in der Stadt Salzburg. Nach einem durchwachsenen Sommer mit einer Durchfahrtssperre, die von vielen Touristen eiskalt ignoriert wurde, geht es Hauptverkehrsadern jetzt mit Baustellen an den Kragen – und das gleichzeitig an mehreren Orten.
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